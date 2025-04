Lanazione.it - Pisa, imbrattata l’Edicola della Legalità. Conti: “Opera di una mano vigliacca”

, 7 aprile 2025 – «Unaha imbrattato l'Edicoladi piazza Santa Caterina, nel centro discrivendo con un pennarello frasi ingiuriose contro lo Stato sopra il disegno che raffigura i volti di Falcone e Borsellino». Lo rende noto il sindaco, Michele. I vandali hanno scritto le frasi «Stato uguale mafia» ma anche «No 41bis» e «Alfredo Cospito libero». Il chiosco, gestito dall'associazione 'Nicola Ciardelli onlus', è un luogo dove da tempo vengono promosse iniziative, anche didattiche, di promozionee di riscoperta dei valori costituzionali. Sostituisce un'ex edicola che fu confiscata a un clan mafioso e che aveva sede nel centro storico e, ricorda, «non è la prima volta che in città compaiono queste scritte vergognose e deliranti, ma qui si è passato il limite: non si può tollerare che venga infangata la memoria di due servitori dello Stato che hanno dato la vita per combattere la criminalità organizzata».