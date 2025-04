Pirelli celebra 20 anni a Jining | supporto costante dalla municipalità cinese

Jining, la città prefettura nello Shandong dove Pirelli si è insediata 20 anni fa partecipa all'anniversario confermando il suo sostegno al gruppo italiano. "Il governo della municipalità di Jining - ha dichiarato ha sottolineato Wen Jinrong, segretario del Comitato Municipale del CPC (Partito Comunista della Cina) della città - manterrà un supporto costante nei confronti dello sviluppo di Pirelli nella citta', sperando che Pirelli valorizzerà ulteriormente la sua capacità di innovazione tecnologica e smart manufacturing contribuendo ancor di più al progresso socioeconomico di Jining". "Con la sua ricca tradizione culturale, la sua solida base industriale e le favorevoli infrastrutture, Jining si è imposta come una destinazione primaria di investimenti e imprenditorialità" sottolinea Wen ricordando che Pirelli, "ha sempre mantenuto il proprio impegno nel corso degli ultimi 20 anni nel progetto Investing in China, Establishing Roots in Shandong, and Developing Jining".

