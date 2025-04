Pioggia di calci e pugni | shock in campo chiedono l’esclusione dal campionato

calcio italiano, ancor di più considerando che a essere coinvolte sono ragazzi di una squadra che milita nel campionato Under 17 provinciali. Quanto accaduto sabato sera è un fatto che avrà ripercussioni importanti, ma intanto lascia un ulteriore velo di amarezza. Le immagini della vile aggressione subita da Diego Alfonzetti, direttore di gara della sezione di Acireale, hanno fatto il giro del web. L’arbitro è stato colpito più volte con calci e pugni dai giocatori in campo e non solo durante la partita dei playoff U17 provinciali tra la Russo Sebastiano calcio Riposto e il Pedara. Calciomercato.it - “Pioggia di calci e pugni”: shock in campo, chiedono l’esclusione dal campionato Leggi su Calciomercato.it Ennesimo episodio gravissimo con la vile aggressione all’arbitro che farà partire denunce e Daspo, oltre alla possibile decisione draconiana della Giustizia SportivaUn altro gravissimo episodio di violenza nei confronti dell’arbitro ha scosso ilo italiano, ancor di più considerando che a essere coinvolte sono ragazzi di una squadra che milita nelUnder 17 provinciali. Quanto accaduto sabato sera è un fatto che avrà ripercussioni importanti, ma intanto lascia un ulteriore velo di amarezza. Le immagini della vile aggressione subita da Diego Alfonzetti, direttore di gara della sezione di Acireale, hanno fatto il giro del web. L’arbitro è stato colpito più volte condai giocatori ine non solo durante la partita dei playoff U17 provinciali tra la Russo Sebastianoo Riposto e il Pedara.

