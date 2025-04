Ilrestodelcarlino.it - Piobbico travolge Muraglia: doppietta di Ottaviani e gol acrobatico di Rossi

1: Lucarelli, Hoxha C., Aluigi F. (23’ st Aluigi G.),, Barca (38’ st De Sirena G.), Bernacchia (23’ st Giovanelli), Hoxha L. (35’ st Nicoletti), Pieretti,, Valenti, Caselli (24’ st Fiorucci N.). All. Cipolla (foto): Cangiotti, Del Monte, Bruzzesi (22’ st Malandrino), Di Guido (35’ st Bertozzini), Riceputi (22’ st Lunadei), Bellucci, Tatò, Facenda (30’ pt Intili), Curto Pasino (22’ pt Ceesay), Cabello, Sensoli. All. Vampa Arbitro: Liso di Ancona Reti: 45’ pt Di Guido, 5’ st Hoxha L., 15’ st e 35’ st, 39’ stSeppur a ranghi incompleti il, bello a vedersi ma eccessivamente narcisista in avvio, schianta il malcapitatoin una gara a senso unico. E pensare che il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio con una bella giocata di Di Guido allo scadere ma salvati in più occasioni dal bravo Cangiotti.