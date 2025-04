Pieve piange Luca Marinelli il funerale in Collegiata Il sindaco | Siamo increduli

Luca Marinelli a causa di malore che lo ha colto all'improvviso. Il 47enne, di Pieve Santo Stefano, si trovava nella grotta dei Cinque Laghi sul monte Nerone, in provincia di Pesaro Urbino: una tragedia avvenuta sabato 5 aprile, durante un'escursione organizzata dalla.

Muore durante un'escursione all'interno di una grotta. Pieve piange Luca Marinelli. Ne parlano su altre fonti

