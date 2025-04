Sport.quotidiano.net - Pietrasanta trionfa 5-0 contro Montecatini e si prepara ai playoff

: Citti, Laurini, Terigi (77’Romanelli), Aquilante (70’ Falorni), Da Prato, Bartoli (45’ Laucci), Szabo, Sessa, Bruzzi, Biagini, Remedi (77’ Adami). Della Bona.: Agozzino, Dl Sarto (21’ Lucchesi), Lazzari (66’ Attinasi), Coselli, Fanti, Isola (70’Fioretti), Fazzi, Minardi, Pagnini, Rosati (77’ Mustequeia), Rossi (77’Casini). All. Mariotti. Arbitro: Giusti di Livorno. Reti: 28’ Remedi, 64’ Terigi (rigore), 66’ Remedi, 83’ Bruzzi, 88’ Bruzzi. Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Remedi, Fazzi, Aquilante, Lucchesi.– Ilchiude la stagione regolare con una bella vittoria per 5-0ilche era già salvo e che quindi non aveva più nulla da chiedere a questo campionato . I tre punti conquistati valgono il terzo posto finale, il che vuol dire l’incrocio con i cugini del Forte dei Marmi 2015 nella semifinale deipromozione che si disputerà tra tre settimane.