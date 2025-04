Pietracuta supera Sant' Agostino 2-0 | decisiva l' espulsione di Armaroli

Pietracuta 2 S. Agostino 0 Pietracuta: Forti, Fabbri Federico, Faeti, Capicchioni (16' st Contadini), Gregorio, Matteoni, Sapori, Mani, Rivi, Zannoni (34' st Gabrielli), Fabbri Filippo. A disposizione: Renzetti, Sorvillo, Belicchi, Cruciani, Ndiaye, Pasolini, Gjoni. All.: Fregnani. S. Agostino: Costantino, Sarti, Anostini (42' st Franchi), Frignani (28' st Pellielo), Landi (13' st Corsi), Armaroli, Cremaschi, Iazzetta, Cazzadore, Laurenti (28' st Pinca), Vanzini. A disposizione: Piazzi, Di Bari, Valesani, Ceneri, Masiero. All. Biagi Arbitro: Samaritani di Ravenna. Reti: 38' pt Fabbri Filippo (P), 5' st Rivi (P). Note: ammoniti: Fabbri Federico (P), Faeti (P), Sarti (S), Cremaschi (S), Laurenti (S). Espulso: Armaroli (S) al 38' st. IL Sant'Agostino perde a testa altissima contro il forte Pietracuta, ma per la salvezza diretta saranno decisivi gli ultimi centoottanta minuti.

