Pierpaolo Spollon sul palco del Goldoni per riflettere sulle emozioni

emozioni. Ma non sempre è facile capire cosa ci stanno dicendo. Da qui trae spunto Quel che provo dir non so, il monologo che l’attore padovano Pierpaolo Spollon porta sul palcoscenico del Teatro Goldoni da venerdì 11 aprile alle 20.30. Veneziatoday.it - Pierpaolo Spollon sul palco del Goldoni per riflettere sulle emozioni Leggi su Veneziatoday.it Tutti abbiamo un rapporto più o meno turbolento con le nostre. Ma non sempre è facile capire cosa ci stanno dicendo. Da qui trae spunto Quel che provo dir non so, il monologo che l’attore padovanoporta sulscenico del Teatroda venerdì 11 aprile alle 20.30.

