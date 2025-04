Pierina Paganelli sull’audio dal garage parla il legale di Dassilva | Non è detto che si tratti di persone

Pierina Paganelli – continua a essere uno dei punti cruciali dell'indagine. Ma la difesa di Louis Dassilva, il 34enne accusato dell'omicidio, ne mette in discussione la validità.Secondo il suo avvocato, Riario Fabbri, "una telecamera a 62 metri di distanza difficilmente può registrare suoni in modo nitido". Il legale ha infatti depositato una perizia di parte che sostiene che quei rumori "non siano riconducibili a voci umane". La tesi della Procura, al contrario, attribuisce alla registrazione due voci distinte: una maschile, ritenuta di Dassilva, e una femminile, che sarebbe quella di Manuela Bianchi, nuora della vittima.

