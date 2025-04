Pierina Paganelli il legale di Dassilva sull’audio dal garage | Non è detto che si tratti di persone

Leggi su Fanpage.it

Secondo ildi Louis, il 34enne in carcere per la morte di, i suoni registrati da una telecamera posta nei pressi deldi via del Ciclamino, luogo del delitto, non sarebbero voci umane. Questa conclusione è stata raggiunta da un perito di parte in una perizia presentata dalla difesa diper la richiesta di scarcerazione.