Pierangelo Greco chi è il make-up artist che partecipa a The Couple con Jasmine Carrisi

Pierangelo Greco è un ragazzo di grande talento che è riuscito a fare della sua passione un lavoro e a farsi conoscere ampiamente nel mondo del web nel ruolo di content creator. Il giovane make-up artist è stato anche scelto per essere parte del cast della prima edizione di The Couple – Una vittoria per due, in coppia con Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano.

Pierangelo Greco, la carriera

Pierangelo Greco è nato il 18 marzo 2001 a Lecce e ha vissuto nella bellissima città pugliese tutta la sua adolescenza, frequentando lo stesso liceo di Jasmine Carrisi, figlia dell'amatissimo Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso. A soli 17 anni il concorrente di The Couple – Una vittoria per due ha capito qual era la strada che voleva intraprendere. Pierangelo Greco, infatti, si è appassionato al mondo del maquillage e ha compreso di voler diventare un make-un artist, facendo del suo più grande interesse un vero e proprio lavoro.

