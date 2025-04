"Piazzato nel programma in tv". Indiscrezioni su Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello.

Leggi su Caffeinamagazine.it

la finale delsi erano sparse delle voci negative sul futuro di, soprattutto alla luce della storia d’amore turbolenta con Shaila. Lei ha troncato il rapporto in diretta tv e hanno quindi preso strade diverse. Ma per il modello sarebbe in arrivo una notizia spettacolare.Contrariamente a quanto detto finora, l’esperienza delgli dovrebbe portare cose nuove. Infatti, sarebbe già in trattativa per essere protagonista nel piccolo schermo. E i suoi fan non vedono l’ora che questa ipotesi possa concretizzarsi il prima possibile.Leggi anche: “Ho perso chili e pezzi”. Shaila Gatta, momento terribile: dimagrimento chocile quella brutta voce, cosa farà ora: una bellissima notiziaOvviamentenon potrà che esserne felice, nel momento in cui dovesse firmare il contratto.