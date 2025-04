Piazza anti-riarmo non solo Rita de Crescenzo anche Cicalone tentato dalla politica

Rita de Crescenzo, tiktoker da quasi 2 milioni di follower potrebbe risolverlo a modo suo: candidandosi in prima persona. Attenzione però, perché non è l'unica tentata dall'idea di fare il grande salto dal mondo virtuale dei social a quello reale e spietato della politica. anche lui, Simone Ruzzi, 51 anni, più conosciuto in rete come Cicalone, ci sta forse facendo un pensierino. In Piazza sabato scorso tra i grillini c'era anche lui. Tgcom24.mediaset.it - Piazza anti-riarmo, non solo Rita de Crescenzo, anche Cicalone tentato dalla politica Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'amletico dilemma,de, tiktoker da quasi 2 milioni di follower potrebbe risolverlo a modo suo: candidandosi in prima persona. Attenzione però, perché non è l'unica tentata dall'idea di fare il grande salto dal mondo virtuale dei social a quello reale e spietato dellalui, Simone Ruzzi, 51 anni, più conosciuto in rete come, ci sta forse facendo un pensierino. Insabato scorso tra i grillini c'eralui.

Piazza anti-riarmo, non solo Rita de Crescenzo, anche Cicalone tentato dalla politica. La manifestazione anti riarmo non piace ai media? Meglio tacerne o parlare della tiktoker. M5S dopo la piazza anti-riarmo: ora battaglie su giustizia e sicurezza per unire il centrosinistra. Piazze (e opposizioni) divise su riarmo e Europa: chi manifesta e quando. Roma, manifestazione M5s contro riarmo Ue. Conte: "Finisce luna miele Meloni con Italia”. VIDEO | A Roma oltre 100.000 contro il Riarmo Ue, Giuseppe Conte (M5s): “No a questa follia”. Ne parlano su altre fonti

La manifestazione anti riarmo non piace ai media? Meglio tacerne o parlare della tiktoker - Sabato scorso ho seguito con una certa attenzione le mosse dell’informazione televisiva riguardo alla manifestazione pacifista di Roma e al suo largo successo. Ne ho ricavato una lettura che mi pare v ... (informazione.it)

M5S dopo la piazza anti-riarmo: ora battaglie su giustizia e sicurezza per unire il centrosinistra - Nel Movimento si cavalca l’onda dell’entusiasmo. Il sogno di Conte è dare la spallata al governo Il primo pilastro per costruire un’alternativa di governo è la piazza contro il riarmo. Il secondo, Giu ... (repubblica.it)

Il popolo della piazza contro il riarmo contesta von der Leyen e resta freddo verso gli alleati Pd - L’avvocato vince la sua sfida interna, si consolida in via definitiva alla guida del Movimento e chiude per sempre l’era Grillo ... (repubblica.it)