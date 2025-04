Piazza Affari | Ftse Mib crolla del 7% Leonardo e banche in forte ribasso

Piazza Affari con il Ftse Mib che lascia sul terreno il 7% a 32.270 punti ed è sui livelli di agosto 2024. Lo spread conferma il rialzo con il differenziale tra Btp e Bund che sale di 11 punti base a 130 punti. Il rendimento del decennale italiano è su 3,73% mentre il bond tedesco scende di 14 punti base al 2,43% Leonardo che ha faticato più di altri ad entrare agli scambi, lascia sul terreno il 16,4%, Iveco l'11,2%. Giù poi le banche con il -12% di Popolare di Sondrio il -11,2% di Mps e il -10,7% di Banco Bpm. Bper perde il 9,4%, Unicredit l'8,7%, Intesa il 7,8%. Tra gli altri titoli Iveco cede il 7,9%, Prysmian il 9,3%, Unipol l'8,5%, Saipem il 7,5%. Quotidiano.net - Piazza Affari: Ftse Mib crolla del 7%, Leonardo e banche in forte ribasso Leggi su Quotidiano.net Vendite senza distinzione acon ilMib che lascia sul terreno il 7% a 32.270 punti ed è sui livelli di agosto 2024. Lo spread conferma il rialzo con il differenziale tra Btp e Bund che sale di 11 punti base a 130 punti. Il rendimento del decennale italiano è su 3,73% mentre il bond tedesco scende di 14 punti base al 2,43%che ha faticato più di altri ad entrare agli scambi, lascia sul terreno il 16,4%, Iveco l'11,2%. Giù poi lecon il -12% di Popolare di Sondrio il -11,2% di Mps e il -10,7% di Banco Bpm. Bper perde il 9,4%, Unicredit l'8,7%, Intesa il 7,8%. Tra gli altri titoli Iveco cede il 7,9%, Prysmian il 9,3%, Unipol l'8,5%, Saipem il 7,5%.

Piazza Affari in profondo rosso. Mezzo FTSE MIB non fa prezzo. CAPORETTO DI PIAZZA AFFARI: FTSEMIB -6,5%. Dividendi: il calendario del Ftse Mib e di tutte le altre società a Piazza Affari. Vendite a Piazza Affari: Ftse Mib perde 7%, Leonardo crolla del 16%. Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib travolto dai dazi: -6,5%. Crollano banche e Leonardo, tra le blue chip resiste solo Diasorin. Tutti i modi per investire sull’indice Ftse Mib. Ne parlano su altre fonti

Piazza Affari in profondo rosso. Mezzo FTSE MIB non fa prezzo - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, in un lunedì nero per ... (teleborsa.it)

Borsa, Piazza Affari apre in deciso calo con Ftse Mib -1,04% - Roma, 7 apr. (askanews) - Piazza Affari parte subito in deciso ribasso, con l'Ftse Mib che cede l'1,04%, a 34.289 punti. (notizie.tiscali.it)

Piazza Affari a picco in avvio, molti titoli non aprono. Le sedute più nere nella storia - Avvio pesantissimo per piazza Affari, che inizia la seduta all'insegna delle vendite, in linea con le principali piazza mondiali. Tre quarti dei titoli del Ftse Mib non riescono ad aprire Avvio pesant ... (msn.com)