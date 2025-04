Piantedosi | Salvini al Viminale? Io penso all' Avellino

Salvini ha rivendicato il ministero dell'Interno? Dico una cosa: questo fine settimana per me è stato molto bello perché l'Avellino ha vinto a Catania confermando il primo posto nella classifica di serie C, questo ha completamente monopolizzato la mia attenzione". Così il ministro. Avellinotoday.it - Piantedosi: "Salvini al Viminale? Io penso all'Avellino" Leggi su Avellinotoday.it "Il ministroha rivendicato il ministero dell'Interno? Dico una cosa: questo fine settimana per me è stato molto bello perché l'ha vinto a Catania confermando il primo posto nella classifica di serie C, questo ha completamente monopolizzato la mia attenzione". Così il ministro.

