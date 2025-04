Anteprima24.it - Piantedosi: ‘Salvini al Viminale? Io penso all’Avellino verso la B

Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il ministro Salvini ha rivendicato il ministero dell’Interno? Dico una cosa: questo fine settimana per me è stato molto bello perché l’Avellino ha vinto a Catania confermando il primo posto nella classifica di serie C, questo ha completamente monopolizzato la mia attenzione”.Così il ministro dell’Interno Matteo. Il ministro ha poi ribadito in seguito ad un’ulteriore domanda sul suo futuro come ministro o come presunto candidato alla Regione Campania, che “io fuori dal ministero ambirei solo ad un ruoloCalcio, è l’unica passione che coltivo al di fuori del”.L'articoloal? Iola B proviene da Anteprima24.it.