Piantedosi | Fuori dal Viminale ambisco solo all'incarico di presidente dell'Avellino

"Il fine settimana è stato per me molto bello perché l'Avellino ha vinto a Catania e lo dico con rispetto per il mio amico Musumeci. Le parole di Salvini? Dico che fuori dal Viminale ambisco solo all'incarico di presidente dell'Avellino". Così ha risposto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in visita a San Marcellino (CE) insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi al cantiere per la realizzazione di un centro sportivo in un bene confiscato alla camorra, ai giornalisti che gli chiedevano un commento sull'ipotesi di assegnare a Matteo Salvini il Viminale.

