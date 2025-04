Ilrestodelcarlino.it - Piano ‘Strade sicure’ a Bologna, De Maria incontra polizia ed esercito

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 7 aprile 2025 - Andrea Dehatoedche lavorano nel, in Bolognina e nella zona attorno alla stazione. Il deputato Pd, nell’ambito dei lavori della commissione Periferie di Montecitorio, hato militari e agenti in piazza dell’Unità durante lo svolgimento di una visita-sopralluogo organizzata dalla commissione presso i Comandi di piazza dell’Operazione Strade Sicure dislocati nelle città su tutto il territorio nazionale. Individuare problemi e soluzioni in loco “Un’occasione perre gli uomini e le donne in divisa impegnati e per raccogliere indicazioni di lavoro", ha spiegato De, che ha avuto l’occasione di rendersi meglio conto del lavoro delle forze dell’ordine nel contrastare spaccio, degrado e microcriminalità in una zona particolarmente fragile della città.