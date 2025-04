Anteprima24.it - Piano di zona, Nargi chiede ancora tempo per il nuovo Presidente

di lettura: 3 minutiWhatsApp Video 2025-04-07 at 12.15.27“Mi occorre un altro pò diper capire se riesco io a guidare l’Azienda Consortile, o piuttosto delegare qualcun’altro perchè, come ben sapete, un Sindaco ha l’onore e l’onere di guidare la città a 360 gradi e in svariati settori”.Così il Sindaco Lauraribatte a chi leperchè a diversi mesi dall’insediamento a Palazzo di città,non abbia nominato la figura apicale deldie se la chiave di lettura debba essere politica, dunque su possibili nuovi bracci di ferro con l’ex sindaco Gianluca Festa, maggiore azionista della maggioranza.“Assolutamente no”, dice il SIndaco, e lo stesso fa a chi le domanda come legga il passaggio di Olimpia Rusolo dal gruppo “Siamo Avellino” diretta espressione della stessaa quello di Festa, “Viva la libertà” (LEGGI QUI)“Stiamo parlando di due gruppi di maggioranza, dunque non cambia assolutamente nulla- osserva- “Sin da mio insediamento ho dato un metodo di lavoro, siamo una squadra, non esiste alcun problema con nessuno, Festa compreso, e viaggiamo tutti nella stessa direzione.