Lanazione.it - “Piacere, Marciano!” – Il borgo si racconta tra storia, arte e sapori

Arezzo, 7 aprile 2025 – Un’intera giornata per scoprire l’anima più autentica didella Chiana, tra cultura, tradizioni, artigianato e gusto: domenica 13 aprile arriva “!”, la prima edizione primaverile di un nuovo ciclo di eventi pensati perre ile valorizzare il territorio attraverso esperienze coinvolgenti e inclusive. Organizzata dal Comune didella Chiana in collaborazione con lo staff del Mercatino delle Pulci di Arezzo e con la direzione artistica di Silvia Ciarpaglini, la manifestazione animerà il centro storico dalle 9 alle 19 con tante iniziative diffuse, tra cui ilCulinario, il Mercato delle Pulci, mostre, giochi per bambini e laboratori creativi. “! non è solo un saluto, è un invito a riscoprire la bellezza e la vivacità del nostro paese, pndo dai suoi punti di forza:, paesaggio, cultura e persone – commenta il Sindaco Maria De Palma –.