Phisikk du role – Liberiamo Moro dal caso Moro un impegno sacrosanto in un libro necessario

Angelo Picariello è un giornalista con il gusto della ricerca storica e la passione per la politica, che scrive sul quotidiano cattolico l’Avvenire, come parlamentarista e quirinalista. La sua visione del mondo attinge dall’insegnamento del cattolicesimo sociale che, negli anni da studente di Giurisprudenza, si tradusse anche in militanza nel movimento di Comunione e Liberazione fondato da don Giussani. Messe così le carte in tavola possiamo meglio comprendere quanto studio, quanta passione, quanto coinvolgimento spirituale, quanta fatica, s’incontrino in unpoderoso di 470 pagine dedicato ad Aldocon l’esplicito intento di disincarnare dalla vicenda umana di una delle personalità più importanti della storia d’Italia, il suo epilogo raccontato dall’eterna narrazione sul maledetto raid delle brigate rosse – con tutta l’interminabile scia di paintinte di orrore – lasciando, invece emergere, come dice il cardinale Matteo Zuppi nella prefazione, la grande “visione” dell’uomo e del politico che ancora oggi parla ai contemporanei.