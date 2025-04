Game-experience.it - Phil Spencer è “molto entusiasta” per i piani futuri di Microsoft su un’Xbox portatile

Il capo di Xbox,, ha acceso l’entusiasmo dei fan dichiarandosi “” riguardo aiper il mondo del gamingfirmato. Durante un’intervista con la content creator iJustine,ha evitato conferme ufficiali, ma ha lasciato intendere chiaramente che l’ingresso di Xbox in questo mercato è solo una questione di “quando”, non di se.La motivazione alla base? L’esigenza concreta di poter giocare anche in mobilità, senza dover portare con sé una console casalinga o un PC desktop completo. Grazie ad Insider Gaming scopriamo cheha spiegato che, per chi viaggia spesso, un dispositivorappresenterebbe un valore reale e necessario. Sebbene non siano stati forniti dettagli precisi, nei giorni scorsi in rete è emersa una prima iniziativa concreta: una collaborazione con ASUS per la creazione di un PCcon forte identità Xbox, completo di pulsante guida e impugnature ergonomiche.