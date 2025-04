Petrolio a New York sotto 60 dollari prima volta da aprile ' 21

Petrolio a New York sotto 60 dollari, prima volta da aprile '21 - Alla vigilia della riapertura dei mercati il petrolio a New York scende sotto i 60 dollari al barile, per la prima volta dall'aprile 2021: 59,97%, con un tonfo del 3,26%. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

