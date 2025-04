Pesci Piccoli torna al Comicon | i The Jackal presentano in anteprima la seconda stagione della serie cult su Prime Video

serie TV’ della XXV edizione di Comicon Napoli (1-4 maggio) prende forma. Si parte con il ritorno dei The Jackal, la content factory formata da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, che presenterà in esclusiva, venerdì 2 maggio presso l’Auditorium della Mostra d’Oltremare, le Prime immagini della seconda stagione di ‘Pesci Piccoli’, prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video. Sul palco anche l’attrice Martina Tinnirello e il regista e autore Francesco Ebbasta. Dopo il successo della prima stagione, presentata in anteprima a Comicon nel 2023, la fortunata serie comedy tornerà su Prime Video dal 13 giugno.’Pesci Piccoli’, la serie con protagonisti i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) e una piccola (e sgangherata) agenzia pubblicitaria che continua a crescere, torna con la seconda stagione. Leggi su Ildenaro.it Il programma ‘Cinema &TV’XXV edizione diNapoli (1-4 maggio) prende forma. Si parte con il ritorno dei The, la content factory formata da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, che presenterà in esclusiva, venerdì 2 maggio presso l’AuditoriumMostra d’Oltremare, leimmaginidi ‘’, prodotta da Thee Mad Entertainment in collaborazione con. Sul palco anche l’attrice Martina Tinnirello e il regista e autore Francesco Ebbasta. Dopo il successoprima, presentata innel 2023, la fortunatacomedy tornerà sudal 13 giugno.’’, lacon protagonisti i The(Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) e una piccola (e sgangherata) agenzia pubblicitaria che continua a crescere,con la

“Pesci Piccoli” torna al Comicon: i The Jackal presentano in anteprima la seconda stagione della serie cult su Prime Video. 'Pesci piccoli 2' - Torna l'agenzia pubblicitaria di Napoli ideata dai The Jackal. Pesci Piccoli 2, svelata la data di uscita della nuova stagione della serie dei The Jackal. A Comacchio si celebra la tradizione Torna la Festa dei Pesci Marinati. Torna Mercurio retrogrado tra Ariete e Pesci fino al 7 aprile: è il momento di prendere consapevolezza di sé. Prime Video, le novità in arrivo nel 2025: torna Reacher, Invincible e LOL. Ne parlano su altre fonti

Pesci Piccoli: La data d'uscita della seconda stagione e un'anteprima al Comicon di Napoli - I The Jackal torneranno a giugno su Prime Video con la seconda stagione della comedy Pesci Piccoli: il poster, la data e tutte le anticipazioni in attesa dell'anteprima al Comicon. (comingsoon.it)

Pesci piccoli, la seconda stagione con i The Jackal in anteprima al COMICON Napoli - Prime Video presenterà in esclusiva alla 25ª edizione di COMICON Napoli le prime immagini della seconda stagione di Pesci piccoli, la serie prodotta e ... (ciakmagazine.it)

I The Jackal con la seconda stagione di Pesci piccoli in anteprima al Comicon di Napoli 2025: ecco quando - Il gruppo comico partenopeo sarà tra i protagonisti della prossima edizione dell'evento in programma dal 1° al 4 maggio. (msn.com)