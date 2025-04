Pesci Piccoli 2 | in anteprima esclusiva alla XXV edizione di COMICON Napoli

Prime Video presenterà in esclusiva alla XXV edizione di COMICON Napoli le prime immagini della seconda stagione della serie comedy Pesci Piccoli, prodotta e ideata dalla content factory The Jackal. Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru incontreranno il pubblico del COMICON venerdì 2 maggio 2025 presso l'Auditorium della Mostra d'Oltremare, insieme a Martina Tinnirello, nella serie nei panni della manager Greta, e al regista Francesco Ebbasta, che firma anche la sceneggiatura. Prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video, la seconda stagione di Pesci Piccoli sarà disponibile con i suoi otto episodi in esclusiva su Prime Video in Italia dal 13 giugno. Pesci Piccoli, la serie con protagonisti i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) e una piccola (e sgangherata) agenzia pubblicitaria che continua a crescere, torna così con la seconda, attesissima stagione.

