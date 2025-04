Pesaro crolla un solaio al Mercato delle erbe | tre operai feriti all' ospedale in codice rosso Sequestrato il cantiere

Pesaro - Grave incidente sul lavoro in tarda mattinata al Mercato delle erbe, all'interno del cantiere del San Domenico, uno dei palazzi storici in via di riqualificazione con i fondi. Corriereadriatico.it - Pesaro, crolla un solaio al Mercato delle erbe: tre operai feriti, all'ospedale in codice rosso. Sequestrato il cantiere Leggi su Corriereadriatico.it - Grave incidente sul lavoro in tarda mattinata al, all'interno deldel San Domenico, uno dei palazzi storici in via di riqualificazione con i fondi.

