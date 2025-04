Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, crolla solaio in via Giordano Bruno, tre operai feriti

, 7 aprile 2025 – Tre dipendenti dell'impresa barese che sta lavorando per la ristrutturazione del complesso del San Domenico sono precipitati da cinque metri per il crollo di un. Si tratta del capocantiere e due. Due sono stati trasportati al pronto soccorso in codice rosso, un altro sembra meno grave. Il crollo è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina e la parte coinvolta dal crollo è quella che corre lungo il porticato che nella piazzetta delle Erbe dà verso viavia. Sul posto oltre alle ambulanze per il trasporto dei, anche una squadra dei vigili del fuoco, i carabinieri e i dipendenti dell'Ast che hanno interrogato gli- alcuni sotto choc - per ricostruire la dinamica di questo crollo. Ilto è quello sotto il porticato, lato piazzetta san Domenico.