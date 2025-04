Ilrestodelcarlino.it - Pesaro-Cremona: Ahmad brilla, King delude in una partita combattuta

5. Unaincolore, insapore e inodore per l’ala americana e il tutto macchiato anche da un tiraccio forzato a pochi secondi dal termine del match. Rispetto ad altre occasioni,non si è fatto sentire nemmeno sotto i tabelloni perché ha catturato solamente 3 palle. Male anche ai liberi dove ha messo dentro un libero su 4 tentativi. Chiude con con 3 su 5 da due e con 2 su 8 dalla distanza.7,5. Mago Merlino è stato zitto e buono fino a quando la squadra è andata in coma per cui ha dovuto prendersi tutte le responsabilità sulle spalle. Dietro di lui una muta di cani per cui nel finale ha dovuto anche scaricare palla ai compagni che hanno tirato coi piedi per terra e senza avversari davanti, ma senza fortuna. Insomma come diceva un vecchio allenatore della Vuelle, Sinkovic, ‘in questo sport bisogna fare la canestra’.