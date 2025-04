Sport.quotidiano.net - Perugia in crisi: otto sconfitte in trasferta, Cangelosi cerca soluzioni

Leggi su Sport.quotidiano.net

fanno un caso. Ilinè una macchina che non carbura. La curasembrava potesse funzionare non solo in casa, ma la gara di Arezzo (che comunque non ridimesiona il lavoro del tecnico) è la dimostrazione che la situazione è difficilmente sanabile. "Il problema è cronico, se andiamo a guardare ilha fatto 11-12 punti in, il problema c’era da inizio anno", ha spiegatonel dopogara. L’atteggiamento passivo è il problema più grande da provare a risolvere in fretta. Speriamo di poter giocare più trasferte ma dobbiamo cambiare di sicuro. Il modulo però non c’entra – ha spiegato l’allenatore a Umbria Tv – , inil discorso riguarda l’intensità, in casa siamo riusciti a gestire un sistema più offensivo, innon abbiamo la stessa intensità che riusciamo ad adottare in casa.