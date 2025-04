Ilrestodelcarlino.it - Perugia domina gara1, Lube cerca riscatto nella semifinale playoff

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo si sapeva già elo ha ribadito:è più forte. E la, dopo l’infortunio occorso a Balaso, è oggettivamente indebolita in difesa ancor più che in ricezione. E quasi a ‘mo di beffa, proprio l’omologo Colaci è stato Mvp sabato, per il libero una prova stellare in fase difensiva a 40 anni suonati.Detto questo però guai a pensare che non ci sia nulla da fare e siamo sicuri che la, come nel suo dna, saprà ruggire sabato per il secondo atto dellaall’Eurosuole Forum. Al netto della maggior esperienza e della maggior qualità della Sir, ininfatti Civitanova è stata un po’ al di sotto del suo livello recente, attaccando con un basso 39% (contro 52%) e addirittura 27% (contro 50%) nel contrattacco. Questi i numeri più "indicativi" del ko al PalaBarton Energy.