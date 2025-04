Ilgiorno.it - Perquisizioni degradanti, sequestro di persona e violenza provata: Extintion Rebellion denuncia le questure di Brescia e Roma

Leggi su Ilgiorno.it

, 7 aprile 2025 – “e arbitrarie,diprivata”: sono questi i termini delle denunce presentate danei confronti delledi. Un atto formale che segue di pochi giorni l’approvazione del Decreto Sicurezza, che introduce più tutele per agenti di polizia e militari. In entrambe le città, secondo ladegli attivisti, sarebbero state imposte misure coercitive e umilianti contro manifestanti pacifici di Extinction, in aperta violazione delle procedure previste dalla legge. L’episodio diL’episodio diGli avvocati diLe proteste internazionali L’episodio diIl 22 novembre 2024 a, durante un sit-in in Piazza del Viminale, sotto il Ministero dell’Interno, 75 manifestanti furono prelevati con la forza e trasportati agli uffici della Questura di, in via Teofilo Patini.