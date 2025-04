Quifinanza.it - Permessi 104, con uso improprio scatta il licenziamento: la Cassazione conferma

L’abuso deigarantiti dalla Legge 104 apre la porta alper giusta causa del lavoratore, come sancito da una recente sentenza della Corte di.Nella loro valutazione del caso specifico, che fa giurisprudenza e che dunque segna un punto fermo nel diritto del lavoro, gli Ermellini hanno stabilito che il lavoratore che chieda un permesso 104 per assistere un familiare malato non può, invece, utilizzare il tempo concessogli per sue attività private e continuative, come svolgere un secondo lavoro.Il casoUn dipendente in permesso 104, anziché assistere la suocera in gravi condizioni di salute andava a lavorare nell’agenzia della moglie. Con l’ordinanza n. 8342 del 30 marzo 2025, i giudici della Sezione Lavoro hanno sanzionato questo tipo di comportamento.Per le toghe, il rapporto fiduciario col datore di lavoro viene compromesso qualora iper l’assistenza a familiari con gravi disabilità vengano utilizzati per scopi estranei alla loro funzione.