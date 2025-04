Iltempo.it - Perego: “Più cooperazione Ue tra imprese della Difesa. Consorzi industriali per un'Europa forte”

Leggi su Iltempo.it

Matteodi Cremnago è Sottosegretario di Stato alladal novembre 2022. Deputato di Forza Italia, classe 1980, ha una formazione internazionale in economia (Università Bocconi) e una solida esperienza manageriale. Siamo di fronte a uno scenario nuovo per l'Italia: si parla molto dei temi. Mi verrebbe da dire finalmente. «Laè tornata centrale perché il contesto geopolitico e i numerosi conflitti che minacciano il nostro continente impongono una rinnovata consapevolezza sull'importanzasicurezza come pilastrosocietà. Le recenti dichiarazioni del presidente Trump ci fanno capire che gli Stati Uniti potrebbero assumere un ruolo diverso rispetto al passato, in cui sono sempre stati garantisicurezza europea. Tocca a noi europei assumerci più responsabilità, con maggiori investimenti e coinvolgendo anche l'opinione pubblica sui benefici e sui rischi di questo nuovo scenario».