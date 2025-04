Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un camion nel Milanese | morta 46enne grave la figlia di 16 anni

46enne è deceduta nel pomeriggio del 7 aprile dopo essersi schiantata con l'auto contro un camion tra Inzago e Pozzuolo Martesana (Milano). Ferita in modo grave la figlia 16enne che viaggiava con lei, illeso il conducente del mezzo pesante. Leggi su Fanpage.it Unaè deceduta nel pomeriggio del 7 aprile dopo essersita con l'autountra Inzago e Pozzuolo Martesana (Milano). Ferita in modola16enne che viaggiava con lei, illeso il conducente del mezzo pesante.

Perde il controllo dell'auto e finisce contro un camion: muore mamma di 46 anni, grave la figlia di 16. Tragedia sulla Statale 36, perde il controllo dell’auto, si ribalta più volte e si schianta: morta 49enne. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un camion nel Milanese: morta 46enne, grave la figlia di 16 anni. Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: donna in ospedale. Incidente a Lanzo Torinese: perde il controllo dell'auto e va a sbattere, conducente ferito. Perde il controllo dell’auto e si schianta: ferito il conducente. Ne parlano su altre fonti

Incidente a Lanzo Torinese: perde il controllo dell'auto e la rompe, conducente ferito - Incidente stradale a Lanzo Torinese nella giornata di oggi, domenica 6 aprile 2025. In via Torino, una persona alla guida di una Fiat Panda bianca ha perso il controllo del mezzo ed è andata a ... (torinotoday.it)

Perde il controllo dell'auto, va a sbattere con cinque vetture in sosta poi si ribalta: paura in centro a San Marcello - SAN MARCELLO - Stava transitando lungo via Mazzini in pieno centro, quando ha perso il controllo della sua auto andando a urtare altri cinque veicoli in ... (msn.com)

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo: ferita - Brutto incidente in via XX Luglio, a metà pomeriggio di ieri. Per cause in fase di accertamento, ma probabilmente ... (msn.com)