Perde il controllo dell' auto e finisce contro un camion | muore mamma di 46 anni grave la figlia di 16

anni avrebbe perso improvvisamente la traiettoria schiantandosi frontalmente contro un mezzo pesante che arrivava dalla direzione opposta. Il bilancio La donna è morta sul colpo mentre la figlia di sedici anni che viaggiava insieme a lei ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in elisoccorso al Niguarda. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Gorgonzola che hanno provveduto a soccorrere la donna e il passeggero ea mettere in sicurezza l'area. Illeso il conducente del mezzo pesante. Ilgiorno.it - Perde il controllo dell'auto e finisce contro un camion: muore mamma di 46 anni, grave la figlia di 16 Leggi su Ilgiorno.it Inzago (Milano), 7 aprile 2025 – È di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, lunedì 7 aprile, intorno alle 14.00 tra Inzago e Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. La dinamica Una vettura guidata in quel momento da una donna di 46avrebbe perso improvvisamente la traiettoria schiantandosi frontalmenteun mezzo pesante che arrivava dalla direzione opposta. Il bilancio La donna è morta sul colpo mentre ladi sediciche viaggiava insieme a lei ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in elisoccorso al Niguarda. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Gorgonzola che hanno provveduto a soccorrere la donna e il passeggero ea mettere in sicurezza l'area. Illeso il conducente del mezzo pesante.

