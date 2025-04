Oasport.it - Perché Tsitsipas rischia di crollare nel ranking ATP: Montecarlo spartiacque

Il greco Stefanosè il campione in carica del torneo ATP Masters 1000 di, scattato ieri: il greco, oltre al titolo, deve difendere anche i 1000 punti nelATP conquistati lo scorso anno e nel caso in cui non riesca nel suo intentodi perdere molte posizioni in classifica.Nell’aggiornamento rilasciato stamane l’ellenico si trovava all’ottavo posto a quota 3445 punti, ed in attesa di conoscere il risultato che otterrà nel Principato di Monaco, recupera momentaneamente i 10 punti dell’ATP Masters 1000 di Madrid dello scorso anno, dove fu eliminato all’esordio., impegnato anche nel torneo di doppio a, dove ha vinto all’esordio assieme al fratello Petros, neldi singolare deve risalire la china sulla terra battuta monegasca, dato che attualmente nella classifica senza i punti di2024 risulta 17° a quota 2455.