Perché il vetro curvo ha cambiato il mondo della nautica?

Immaginiamo per un secondo ilprima dell’introduzione tecnologica del. Le imbarcazioni utilizzavano principalmente vetri piatti, oblò intemperato o acrilico (come il plexiglass) e, in alcune imbarcazioni ancora più antiche, superfici trasparenti in mica o celluloide.Non era solo una questione di trasparenza ed estetica: ilnon rimancava di flessibilità, resistenza agli impatti e alle intemperie e molto spesso necessitava di telai metallici robusti per garantire la tenuta, le quali andavano inevitabilmente ad appesantire la struttura complessiva dell’imbarcazione.Prima delri, per necessità ed esigenze, i vetri di un’imbarcazione dovevano essere di piccole dimensioni e possibilmente tondeggianti, al fine di meglio distribuire la pressione dell’acqua e ridurre il rischio di rottura.