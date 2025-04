Perché il milione di occupati in più non è merito di Meloni e i giovani non hanno niente da festeggiare

Meloni ha detto che il governo "ha raggiunto in due anni e mezzo" il "traguardo" del milione di posti di lavoro creati. La realtà è più complicata: è vero che ci sono un milione di occupati in più rispetto a fine 2022, ma il loro aumento è partito ben prima dell'attuale governo. In più, l'occupazione giovanile procede a rilento, e i salari restano bassi.

