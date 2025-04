Perché i ragazzi prendono sempre più tardi la patente? Gli esperti | “Nuove priorità e salute mentale più fragile”

Per molti ragazzi, ottenere la patente non è più una priorità e, in molti Paesi – Italia compresa – l'età media per il conseguimento della licenza di guida continua a salire. A influenzare il fenomeno sono fattori sociali, economici e un crescente disagio psicologico. Ma gli esperti avvertono: rimandare questo "rito di passaggio" rischia di frenare lo sviluppo personale dei giovani.

