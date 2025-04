Quotidiano.net - Perché i leoni marini stanno attaccando i bagnanti

Roma, 7 aprile 2025 – Inella costa meridionale della California. Creature generalmente amichevoli e curiose, ora si aggirano nelle acque californiane e terrorizzano le persone. Gli esperti ipotizzano che la causa sia un’intossicazione da acido domoico provocata dalla fioritura di alghe tossiche, che sta colpendo duramente anche delfini e altri mammiferi. Gli attacchi Phoebe Beltran, una quindicenne di Long Island, è l’ultima di una serie di vittime aggredite da un’otaria (leone marino). La ragazzina ha raccontato di essere stata ferita mentre nuotava nelle acque californiane durante l’esame per diventare bagnina. Fortunatamente, non ha riportato lesioni gravi se non qualche morso e dei lividi. Appena qualche giorno prima, c’era stato un altro attacco ai danni di un surfista, che ha ammesso di essere rimasto “traumatizzato”.