Perché Buongiorno è in panchina in Bologna-Napoli

Alessandrosi siede inper la sfida al Dall’Ara: ecco chi gioca al suo posto inTegola in casaper Antonio Conte a pochissimi minuti dal fischio d’inizio della partita contro il. Per il match che servirà ad accorciare il distacco con l’Inter capolista, la formazione azzurra deve fare a meno del suo leader difensivo.Infatti, Alessandronon è stato schierato tra i titolari pera causa di un problema muscolare, come riporta Sky Sport. Invece, Meret stringe i denti. Il portiere non sarebbe al top a causa dello stato influenzale, ma ha dato garanzie per scendere in campo dal primo minuto. In pre-allarme chiaramente Simone Scuffet, arrivato in prestito dal Cagliari a gennaio.Al posto del centrale della Nazionale italiana, Conte schiera Juan Jesus, che ha rimpiazzatodurante la lunga assenza per infortunio a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.