Bolognatoday.it - Per la Clai Imola i 3 punti più belli della stagione: la salvezza in A2 è a un passo

Leggi su Bolognatoday.it

Vittoria di straordinaria importanza per laVolley, che al termine di una partita ricchissima di pathos ed emozioni supera in trasferta le chietine del Tenaglia Volley di Altino e compie così un(forse) decisivo per mantenere la categoria. Il sudatissimo 3-1 finale per la.