Per la Clai Imola i 3 punti più belli della stagione | la salvezza in A2 è a un passo

Clai Imola Volley, che al termine di una partita ricchissima di pathos ed emozioni supera in trasferta le chietine del Tenaglia Volley di Altino e compie così un passo (forse) decisivo per mantenere la categoria. Il sudatissimo 3-1 finale per la. Today.it - Per la Clai Imola i 3 punti più belli della stagione: la salvezza in A2 è a un passo Leggi su Today.it Vittoria di straordinaria importanza per laVolley, che al termine di una partita ricchissima di pathos ed emozioni supera in trasferta le chietine del Tenaglia Volley di Altino e compie così un(forse) decisivo per mantenere la categoria. Il sudatissimo 3-1 finale per la.

Per la Clai Imola i 3 punti più belli della stagione: la salvezza in A2 è a un passo. Per la Clai Imola i 3 punti più belli della stagione: la salvezza in A2 è a un passo. AD ALTINO I TRE PUNTI PIU’ BELLI DI TUTTA LA STAGIONE- BENEDETTI: “BRAVI A NON METTERE TROPPA PRESSIONE SULLE RAGAZZE”. Volley A2: una rincorsa nel quarto set vale 3 punti d’oro. Clai Imola in trasferta decisiva contro Altino per la salvezza in A2. Pool Salvezza: tutto rimandato all'ultima giornata. Ne parlano su altre fonti

Clai Imola in trasferta decisiva contro Altino per la salvezza in A2 - La Clai Imola affronta l'Altino in una sfida cruciale per mantenere il posto in A2. Vittoria e sconfitta di Casalmaggiore garantirebbero la salvezza. (ilrestodelcarlino.it)

Pallavolo A2F Salvezza – La Clai ad Altino per una trasferta che vale mezza stagione. Ravazzolo: “Dobbiamo andare là e giocare sicure” - Ultima trasferta di questa lunga ed appassionante stagione per la Clai Imola Volley. Le ragazze allenate da Massimo Benedetti e Dominico Speek sosterranno infatti in questo fine settimana il loro ulti ... (ivolleymagazine.it)

Clai, give me five! Ora la salvezza è davvero a un passo - Quinta vittoria consecutiva e quinto posto in campionato. Le permanenza in Serie A2 è sempre più vicina. Domenica al Ruggi la sfida decisiva con Concorezzo ... (ilnuovodiario.com)