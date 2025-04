Lanazione.it - Per il ciclo di incontri “Temi del Nostro Tempo”, organizzato dalla Libreria Feltrinelli arriva in città Vittorio Lingiardi

Arezzo, 7 aprile 2025 – Per ildidel”,di Arezzo,inun ospite d’eccezione:. Il Prof.terrà la sua lezione dal libro “Corpo, Umano” (Einaudi) venerdì 11 aprile alle 21 al Circolo Artistico. Psichiatra e psicoanalista, è professore ordinario di Psicologia dinamica alla facoltà di Medicina e psicologia della Sapienza Università di Roma e Senior Research Fellow della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (Ssas). Dal 2000 al 2024 è stato presidente della Society for Psychotherapy Research - Italy Area Group (Spr-Iag). Nel 2018 ha ricevuto il Premio Musatti della Società Psicoanalitica Italiana, nel 2020 il Research Award della Society for Psychoanalysis dell'American Psychological Association, nel 2023 il Sigourney Award, nel 2024 il Premio per la divulgazione scientifica dell'Associazione Italiana di Psicologia.