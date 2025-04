Quifinanza.it - Per il bonus nido serve la ricevuta dei pagamenti, il chiarimento dell’Inps

Con una circolare e un successivo messaggio rivolti a chi usufruisce delasilo, l’Inps ha precisato quando, al fine del riconoscimento del beneficio, è possibile presentare la solaanziché la fattura.Si tratta di un quesito divenuto di strettissima attualità dal momento che, come specificato dall’Istituto, le nuove domande per ilsono in lavorazione a partire dal 2 aprile 2025.Le precisazioni dell’InpsLe precisazioni dell’Inps sono arrivate tramite due canali: con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025, paragrafo 6, sono stati indicati i documenti da allegare alla domanda di rimborso per ilasilo. E con il messaggio n. 1165 di aprile 2025 (pubblicato il 7 aprile sul portale istituzionale) è stato specificato quando si può presentare laal posto della fattura.