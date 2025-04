Per due notti la rotonda e il casello dell' A22 restano chiusi

Rotatoria al casello di Trento sud: due notti di chiusura per lavori - Si avviano alla fase conclusiva gli interventi per fluidificare il traffico sulla bretella che garantisce il collegamento con Ravina e Romagnano in questa fase di chiusura del ponte di via Al Desert. (giornaletrentino.it)

