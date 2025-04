Per Coldiretti si vedono già i primi effetti dei dazi USA sui produttori di vino italiani

dazi aggiuntivi del 20% annunciati dal presidente Donald Trump, si registrerebbero già i primi effetti per i produttori di vino italiani, con la richiesta degli importatori statunitensi di abbassare i prezzi per aiutarli a compensare l’aggravio tariffario. Veronasera.it - Per Coldiretti si vedono già i primi effetti dei dazi USA sui produttori di vino italiani Leggi su Veronasera.it A pochi giorni dall’entrata in vigore deiaggiuntivi del 20% annunciati dal presidente Donald Trump, si registrerebbero già iper idi, con la richiesta degli importatori statunitensi di abbassare i prezzi per aiutarli a compensare l’aggravio tariffario.

Vinitaly 2025, scatta l’allarme dazi: Coldiretti avverte, “Già richieste di sconti dagli importatori USA” - Casa Coldiretti al centro della fiera veronese. A rischio centinaia di milioni di euro e quote di mercato. Prandini: “Serve un’Europa diplomatica, non provocatoria” ... (vicenzatoday.it)

Dazi: Coldiretti, si stima perdita 390 milioni per vino italiano - Applicando la percentuale media di calo del 20% registrata con i dazi del 2019 al vino, "si può stimare una potenziale perdita fino a 390 milioni di euro per i produttori di vino italiani". (ANSA) ... (msn.com)

