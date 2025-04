Trentotoday.it - Pensa di comprare un accessorio per la carabina, ma fa un "regalo" al truffatore

Aveva pagato 1.300 euro per l’acquisto di unper la; tuttavia, non ne aveva mai nemmeno visto l’ombra. Così, un cittadino di Barbiano si è rivolto ai carabinieri di Ponte Gardena che si sono subito messi al lavoro per risalire all’identità di chi si celava dietro quel falso.