Pecci loda l’atteggiamento della Juve di ieri | È stato perfetto! poi si esprime anche sul futuro di Tudor | Io la penso così

JuventusNews24Pecci, opinionista, ha espresso il suo parere sull'atteggiamento della Juve di Tudor. E proposito del croato fa sapere questo: le sue paroleEraldo Pecci ha espresso un parere sul pareggio della Juve a Roma e ha parlato anche del futuro di Igor Tudor. Ecco le sue impressioni rese note a La Domenica Sportiva.APPROCCIO perfetto della Juve A ROMA – «L'approccio della Juventus è stato perfetto, favorito anche dall'adrenalina che ti dà un allenatore appena arrivato. Sicuramente c'è stato più il gioco verticale, un primo tempo probabilmente vinto dalla Juve ai punti anche se alla fine la Roma ha provato a fare qualcosa». Tudor ALLENATORE della Juve anche IL PROSSIMO ANNO – «Secondo me Tudor diventerà l'allenatore della Juventus anche l'anno prossimo perché è uno capace di lavorare, perché è uno Juventino, ci sono tutte le premesse per rimanere su quella panchina».

