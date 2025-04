Nerdpool.it - Peacemaker: James Gunn conferma la premiere della seconda stagione

Leggi su Nerdpool.it

Dopo aver precedentemente annunciato il debuttodinel corso dell’anno, il co-presidente dei DC Studios e creatoreseriehato il ritornoserie HBO. I fanDC non dovranno aspettare a lungo, perché ladiè prevista per la fine dell’estate, conche hato una première giovedì 21 agosto su Max., che ha scritto tutti gli otto episodidi, è tornato a dirigere solo alcuni degli episodinuovadello show. Con la produzione contemporanea di Superman e ladiè stato difficile perrimanere in contatto con entrambe le produzioni DC.Counting the days until Peace on Earth. I just finished the DI & Mix on the Seasonyesterday and wow it’s one of my favorite things ever.